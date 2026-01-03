Danni al Parco del Petriccio Acqua Borra | allarme

Il Parco del Petriccio ha subito danni significativi a causa di atti vandalici avvenuti nella notte di Capodanno, con l’acqua che si è improvvisamente interrotta. Una residente ha espresso la sua preoccupazione sui social, evidenziando come episodi di questo tipo compromettano il patrimonio naturale e l’ambiente locale. È importante intervenire tempestivamente per tutelare questa area verde e prevenire ulteriori danni.

"Ora spiegatemi perché c’è sempre questa voglia di dover distruggere qualsiasi cosa", scrive sui social una cittadina del Petriccio mostrando i danni fatti dai vandali la notte di Capodanno. Griglie dei tombini saltate per via dei botti (foto in basso), cestini rotti, alberi strappati. Il Comune, naturalmente, rimetterà in ordine come ha sempre fatto negli ultimi anni. Sì, perché il parco ragazzi di Sarajevo, da tempo ormai, è al centro di episodi di vandalismo che fanno infuriare i cittadini. Che avevano già segnalato pubblicamente, anche di recente, i danni subiti dal polmone verde del quartiere, invocando più controlli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Danni al Parco del Petriccio. Acqua Borra: allarme Leggi anche: Vandali al circolo Primo Maggio. Danni ad arredi e giochi nel parco Leggi anche: Danni da cinghiali. Risarcite le aziende nel Parco del Ticino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Danni al Parco del Petriccio. Acqua Borra: allarme. Danni al Parco del Petriccio. Acqua Borra: allarme - "Ora spiegatemi perché c’è sempre questa voglia di dover distruggere qualsiasi cosa", scrive sui social una cittadina del ... lanazione.it

