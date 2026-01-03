Danilo torna dallo Stadium i tifosi lo acclamano | La Juve non è per tutti È una frecciata a Giuntoli

Danilo ritorna allo Stadium dopo quasi un anno dall’addio alla Juventus, ricevendo l’attenzione dei tifosi. La sua presenza suscita discussioni, anche in relazione alle recenti tensioni con la società. Le sue parole e il clima dell’occasione riflettono i rapporti complessi tra giocatore e club, offrendo uno spunto di riflessione sulla situazione attuale della squadra e delle relazioni interne.

Danilo sotto la curva dello Stadium: "Nessuno mi toglierà mai la maglia della Juve dal cuore" - Lo storico capitano della Juventus ha parlato così ai tifosi bianconeri. tuttomercatoweb.com

Danilo allo Stadium: "Sono andato via da un anno però nessuno mi potrà togliere questa maglia dal cuore. Grazie mille" - L'ex capitano della Juventus, Danilo, premiato da Giorgio Chiellini e dal presidente Ferrero prima della gara casalinga contro il Lecce, ha rivolto un messaggio ai tifosi bianconeri ... tuttojuve.com

i tifosi della Juve ringraziano Bernardeschi ?? #calcio #juventus #bolognafc #bernardeschi #curvasud

Ospite d'eccezione a Torino: Danilo torna ad abbracciare la Juventus a un anno esatto dal suo addio. Sarà in tribuna per sostenere i suoi ex compagni. #Danilo #Juve #AllianzStadium #JuveLecce #juventusnews24 - facebook.com facebook

#Danilo torna all’ #AllianzStadium: l'ex capitano sarà in tribuna per assistere a #JuventusLecce e per salutare i tifosi bianconeri. x.com

