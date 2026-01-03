Danilo torna dallo Stadium i tifosi lo acclamano | La Juve non è per tutti È una frecciata a Giuntoli

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Danilo ritorna allo Stadium dopo quasi un anno dall’addio alla Juventus, ricevendo l’attenzione dei tifosi. La sua presenza suscita discussioni, anche in relazione alle recenti tensioni con la società. Le sue parole e il clima dell’occasione riflettono i rapporti complessi tra giocatore e club, offrendo uno spunto di riflessione sulla situazione attuale della squadra e delle relazioni interne.

Danilo torna all’Allianz Stadium quasi un anno dopo l’addio alla Juventus, salutando i tifosi e commentando la separazione burrascosa. Il difensore brasiliano apre anche a un possibile ritorno futuro in bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Danilo torna all’Allianz Stadium in vista di Juve Lecce: l’ex capitano bianconero a quasi un anno dal suo addio torna a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi

Leggi anche: Juve Sporting: torna l’entusiasmo e la febbre dallo Stadium. Ecco quanti tifosi ci saranno per la prima in casa di Spalletti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve, Danilo torna allo Stadium per la gara contro il Lecce; Danilo torna all'Allianz Stadium per Juventus-Lecce: l'ex capitano bianconero sarà in tribuna; Danilo, nostalgia Juve: ritorno speciale allo Stadium per la sfida contro il Lecce; Tonali ringrazia i tifosi del Newcastle: Mai giudicato per il caso scommesse.

danilo torna stadium tifosiDanilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: “La Juve non è per tutti”. È una frecciata a Giuntoli - Danilo torna all’Allianz Stadium quasi un anno dopo l’addio alla Juventus, salutando i tifosi e commentando la separazione burrascosa ... fanpage.it

danilo torna stadium tifosiDanilo sotto la curva dello Stadium: "Nessuno mi toglierà mai la maglia della Juve dal cuore" - Lo storico capitano della Juventus ha parlato così ai tifosi bianconeri. tuttomercatoweb.com

Danilo allo Stadium: "Sono andato via da un anno però nessuno mi potrà togliere questa maglia dal cuore. Grazie mille" - L'ex capitano della Juventus, Danilo, premiato da Giorgio Chiellini e dal presidente Ferrero prima della gara casalinga contro il Lecce, ha rivolto un messaggio ai tifosi bianconeri ... tuttojuve.com

i tifosi della Juve ringraziano Bernardeschi ?? #calcio #juventus #bolognafc #bernardeschi #curvasud

Video i tifosi della Juve ringraziano Bernardeschi ?? #calcio #juventus #bolognafc #bernardeschi #curvasud

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.