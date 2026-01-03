Danilo osannato dal pubblico dello Stadium il suo discorso emoziona | Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore

Danilo, protagonista dello Stadium, ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico, esprimendo con sincerità il suo legame con la Juventus. Nel suo discorso, ha affermato: «Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore», sottolineando la sua forte connessione con il club e i tifosi. Un momento di emozione che ha rafforzato il senso di appartenenza e passione condivisa tra giocatore e tifoseria.

