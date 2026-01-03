Danilo osannato dal pubblico dello Stadium il suo discorso emoziona |  Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore

Da juventusnews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Danilo, protagonista dello Stadium, ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico, esprimendo con sincerità il suo legame con la Juventus. Nel suo discorso, ha affermato: «Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore», sottolineando la sua forte connessione con il club e i tifosi. Un momento di emozione che ha rafforzato il senso di appartenenza e passione condivisa tra giocatore e tifoseria.

. Grande emozione prima del fischio d’inizio. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Il primo appuntamento del 2026 all’ Allianz Stadium non è stato solo un impegno di campionato, ma un pomeriggio intriso di “juventinità” e gratitudine. Prima del calcio d’inizio di  Juve Lecce, il popolo bianconero ha riabbracciato il suo ex capitano,  Danilo, tornato a Torino a distanza di un anno esatto dal suo trasferimento al Flamengo. Il difensore brasiliano è stato accolto da una vera e propria ovazione, a testimonianza di un legame che il tempo e la distanza non hanno scalfito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

danilo osannato dal pubblico dello stadium il suo discorso emoziona 160non mi toglieranno mai la juve dal cuore

© Juventusnews24.com - Danilo osannato dal pubblico dello Stadium, il suo discorso emoziona: «Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore»

Leggi anche: Danilo torna all’Allianz Stadium in vista di Juve Lecce: l’ex capitano bianconero a quasi un anno dal suo addio torna a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi

Leggi anche: Danilo a Dazn: «Ringrazio Chiellini per il ritorno allo Stadium, anche fuori dal campo ci sono i livelli. Io di nuovo alla Juve? Senza pensarci»

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.