Danilo osannato dal pubblico dello Stadium il suo discorso emoziona | Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore
Danilo, protagonista dello Stadium, ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico, esprimendo con sincerità il suo legame con la Juventus. Nel suo discorso, ha affermato: «Non mi toglieranno mai la Juve dal cuore», sottolineando la sua forte connessione con il club e i tifosi. Un momento di emozione che ha rafforzato il senso di appartenenza e passione condivisa tra giocatore e tifoseria.
. Grande emozione prima del fischio d’inizio. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Il primo appuntamento del 2026 all’ Allianz Stadium non è stato solo un impegno di campionato, ma un pomeriggio intriso di “juventinità” e gratitudine. Prima del calcio d’inizio di Juve Lecce, il popolo bianconero ha riabbracciato il suo ex capitano, Danilo, tornato a Torino a distanza di un anno esatto dal suo trasferimento al Flamengo. Il difensore brasiliano è stato accolto da una vera e propria ovazione, a testimonianza di un legame che il tempo e la distanza non hanno scalfito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
