Danilo a Dazn | Ringrazio Chiellini per il ritorno allo Stadium anche fuori dal campo ci sono i livelli Io di nuovo alla Juve? Senza pensarci

Danilo, ex capitano della Juventus, ha commentato a Dazn il ritorno di Chiellini allo Stadium, sottolineando i livelli raggiunti anche fuori dal campo. Alla domanda sul suo possibile ritorno in bianconero, ha risposto con chiarezza: senza pensarci. Le sue parole arrivano a pochi minuti dalla sfida tra Juventus e Lecce, offrendo uno spaccato sincero sulla situazione attuale della squadra.

Danilo, ex capitano della Juventus, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara tra i bianconeri e il Lecce. Il difensore brasiliano è tornato allo Stadium. Danilo, ex capitano della Juventus ora al Flamengo, è tornato allo Stadium in occasione di Juve Lecce. Queste le sue dichiarazioni a Dazn. EMOZIONI –  « Dicevo a Matteo Fabris che sono nervoso. Qui ho vissuto tante emozioni e tanti momenti speciali ». CARRIERA – « Non sono cose che pianifichi. Semplicemente devi lavorare ogni giorno e migliorare, poi alla fine  deglianni si fanno i conti e fortunatamente ho avuto una carriera importante. Ho lavorato e fatto sacrifici, sono contento che gente come Bremer che davanti ha un futuro importante imparare qualcosina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

