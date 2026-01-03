Damiano David sposa Dove Cameron | Sarà un anno bellissimo

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio attraverso un post su Instagram, condividendo alcune fotografie che ritraggono i momenti più significativi della loro relazione. Nell'immagine, la cantante indossa un anello, presumibilmente ricevuto durante le festività. L'evento segna un passo importante per entrambi, aprendo un nuovo capitolo nelle loro vite personali e professionali.

