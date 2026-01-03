Damiano David e Dove Cameron si sposano | Sarà un anno bellissimo l’anello da sogno al dito

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio, previsto per il 2026. Dopo aver condiviso alcuni momenti della proposta di matrimonio natalizia, i due artisti hanno reso pubblica la loro relazione, mostrando con entusiasmo il loro impegno. L’annuncio rappresenta un passo importante nella loro vita privata, confermando il loro progetto di un futuro insieme, caratterizzato da semplicità e sincerità.

È ufficiale: Damiano David e Dove Cameron si sposano. I due artisti hanno annunciato il fidanzamento e le nozze previste nel 2026, rendendo pubblica una proposta di matrimonio arrivata durante le feste natalizie e rimasta riservata fino a oggi A svelarlo è stato lo stesso Damiano, che ha condiviso una serie di scatti intimi e romantici: i due sono abbracciati, lei appare emozionata e innamorata, mentre lui la guarda negli occhi mostrando con orgoglio l' anello all'anulare di Dove. La proposta dopo due anni di relazione. « Sarà un anno bellissimo », ha scritto Damiano David accompagnando le immagini.

