Dall’Iran alla Siria fino al Venezuela | la lunga lista degli attacchi oltreconfine di Donald Trump

Da Iran alla Siria e al Venezuela, la politica estera di Donald Trump è stata caratterizzata da numerosi interventi e azioni oltre confine. Pur manifestando talvolta l’aspirazione a ricevere il Premio Nobel per la Pace, il suo approccio si è spesso tradotto in iniziative di natura militare e strategica. Questo testo analizza le principali operazioni e decisioni che hanno segnato il suo mandato in campo internazionale, evidenziando una linea più decisa e meno diplomatica.

Pur avendo più volte espresso il desiderio di ricevere il Premio Nobel per la Pace, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concentrato buona parte delle sue energie nella gestione di crisi e conflitti in diverse regioni del mondo, mostrando una linea più aggressiva che diplomatica. Dal Corno d’Africa al Golfo Persico, dal Medio Oriente ai Caraibi, fino al Venezuela ora, l’amministrazione Trump ha impiegato forze aeree e missili in operazioni mirate, a volte limitate ma in altri casi decisive, con l’obiettivo dichiarato di proteggere interessi strategici americani, contenere minacce terroristiche e contrastare reti criminali e regimi ostili. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Dall’Australia alla Siria, l’Isis colpisce ancora. Trump: “Ci saranno gravi ritorsioni”

Leggi anche: Donald Trump, l'Iran avverte: "Deve stare attento"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Seguo con preoccupazione le notizie provenienti dall'Iran, dove le manifestazioni pacifiche di piazza non possono essere represse nel sangue dalle autorità. Sarebbe anche questo un segno di debolezza di un regime, totalmente avulso dalla realtà, che scegl - facebook.com facebook

La petroliera Bella1, che daL 15 dic fuggiva dalla Guardia Costiera Usa nell’Atlantico, vicino alle Piccole Antille, ha assunto ora bandiera russa e Mosca chiede di risparmiarla. La nave portava petrolio illegalmente dall’Iran al Venezuela I paesi criminali si aiut x.com