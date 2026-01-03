Oggi alle 14.30, presso la sala dell’oratorio San Crispino al Libraccio, il gruppo di lettura 'Noi siamo tempesta' si incontrerà per discutere i libri 'Persepolis' di Marjane Satrapi e 'Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa' di Michela Marzano. Due opere che, attraverso storie di vita provenienti dall’Iran e dall’Italia, invitano a riflettere su temi di identità, memoria e relazioni umane.

Oggi, alle 14.30, alla sala dell’oratorio San Crispino al Libraccio, il gruppo di lettura ‘Noi siamo tempesta’ discuterà i libri: ‘ Persepolis ’ di Marjane Satrapi e ‘Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa’ di Michela Marzano. ‘ Persepolis ’: è il 2000 e in Francia sta per scoppiare il caso editoriale del decennio: il fumetto di una giovane autrice iraniana invade le librerie e, con un clamoroso effetto domino, conquista in breve tempo il mercato mondiale. Persepolis è il racconto appassionante della vita dell’autrice a Teheran, dall’infanzia fino all’età adulta. Lo sfondo è la storia di un paese in rivolta, lacerato da conflitti e contraddizioni: gli stessi che tormentano la giovane Marjane, innamorata e stanca dell’Iran, attratta dall’Europa ma incapace di tagliare i ponti con la sua terra d’origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’Iran ad Anna, storie di vita ’Noi siamo tempesta’ fa riflettere

Leggi anche: Anna Oxa, la frase sul 2026 che fa riflettere: “Se non cambiamo noi, gli anni restano uguali”

Leggi anche: Varese, picchiata dall'ex chiama la polizia e lo fa arrestare | L'audio: "Ci siamo noi, stai tranquilla"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Sangue – Storia di Anna”, ovvero di quel momento in cui ho deciso di raccontare le porte girevoli della mia vita tramite il femminicidio della moglie di mio padre - Esce oggi con Ubagu il nuovo romanzo di Andrea Romano (Sangue- ilfattoquotidiano.it

Anna dei miracoli, una storia che continua a parlarci - Arriva nei teatri lombardi, con cinque nuove date, la trasposizione teatrale del libro che ha ispirato il celeberrimo film “The miracle worker". vita.it

"Storia della mia famiglia", Cristiana Dell'Anna: «Ho pianto leggendo il copione. Seconda stagione? Non vedrei l'ora» - Cristiana Dell'Anna interpreta Maria in "Storia della mia famiglia", serie in vetta alle classifiche Netflix. ilmessaggero.it

Seguo con preoccupazione le notizie provenienti dall'Iran, dove le manifestazioni pacifiche di piazza non possono essere represse nel sangue dalle autorità. Sarebbe anche questo un segno di debolezza di un regime, totalmente avulso dalla realtà, che scegl - facebook.com facebook

La petroliera Bella1, che daL 15 dic fuggiva dalla Guardia Costiera Usa nell’Atlantico, vicino alle Piccole Antille, ha assunto ora bandiera russa e Mosca chiede di risparmiarla. La nave portava petrolio illegalmente dall’Iran al Venezuela I paesi criminali si aiut x.com