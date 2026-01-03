Dall’Iran ad Anna storie di vita ’Noi siamo tempesta’ fa riflettere

Oggi alle 14.30, presso la sala dell’oratorio San Crispino al Libraccio, il gruppo di lettura 'Noi siamo tempesta' si incontrerà per discutere i libri 'Persepolis' di Marjane Satrapi e 'Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa' di Michela Marzano. Due opere che, attraverso storie di vita provenienti dall’Iran e dall’Italia, invitano a riflettere su temi di identità, memoria e relazioni umane.

Oggi, alle 14.30, alla sala dell'oratorio San Crispino al Libraccio, il gruppo di lettura 'Noi siamo tempesta' discuterà i libri: ' Persepolis ' di Marjane Satrapi e 'Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa' di Michela Marzano. ' Persepolis ': è il 2000 e in Francia sta per scoppiare il caso editoriale del decennio: il fumetto di una giovane autrice iraniana invade le librerie e, con un clamoroso effetto domino, conquista in breve tempo il mercato mondiale. Persepolis è il racconto appassionante della vita dell'autrice a Teheran, dall'infanzia fino all'età adulta. Lo sfondo è la storia di un paese in rivolta, lacerato da conflitti e contraddizioni: gli stessi che tormentano la giovane Marjane, innamorata e stanca dell'Iran, attratta dall'Europa ma incapace di tagliare i ponti con la sua terra d'origine.

