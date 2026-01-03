Dall'attacco a Caracas alla tragedia di Crans-Montana | la programmazione Mediaset e lo speciale Quarta Repubblica

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Mediaset ha modificato la programmazione di Rete 4 in seguito agli eventi recenti, tra cui l’attacco a Caracas e la tragedia di Crans-Montana. Sono stati attivati speciali televisivi, tra cui Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, per offrire un approfondimento accurato e tempestivo sulle notizie di attualità più rilevanti.

Dall'attacco a Caracas alla tragedia di Crans-Montana: anche Mediaset cambia la normale programmazione di Rete 4 e attiva speciali tv, tra cui quello di Quarta Repubblica di stasera con Nicola Porro. La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Forti esplosioni udite a Caracas, il Venezuela accusa gli USA di aggressione; Tragedia Crans-Montana, i passi dell'inchiesta; Forti e multiple esplosioni in Venezuela presso la base militare di Caracas, zone della città in blackout; Esplosioni a Caracas, il governo: "Aggressione militare degli USA". Trump: "Catturati Maduro e la moglie". Dall'attacco a Caracas alla tragedia di Crans-Montana: la programmazione Mediaset e lo speciale Quarta Repubblica - Montana: anche Mediaset cambia la normale programmazione di Rete 4 e attiva speciali tv, tra cui quello di ... fanpage.it Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo - Intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia), ci sono stati boati accompagnati da rumori simili a quelli di aerei in volo. tg24.sky.it

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Tg2. . L'attacco sferrato dall'#America al #Venezuela. Aerei a bassa quota su #Caracas. Colpito il Parlamento e, fa sapere #Trump, catturato #Maduro e la moglie e portati fuori dal Paese. Il governo venezuelano parla di un'aggressione criminale - facebook.com facebook

