Dall’anello rubato alla proposta dalla Polizia | da Milano a Verona la favola moderna di Romeo e Giulietta arriva dal Brasile

Una storia di amore e imprevisti quella che arriva dal Brasile, attraversando Milano e Verona. Un giovane aveva programmato una proposta di matrimonio nel celebre scenario del balcone di Giulietta, simbolo di romanticismo. Tuttavia, un furto ha rischiato di compromettere il momento speciale, trasformando la vicenda in una cronaca di eventi inattesi e speranze condivise.

Dal Brasile a Verona per amore: il viaggio (quasi) rovinato da un furto. Voleva fare la proposta di matrimonio in uno dei luoghi più romantici e simbolici al mondo, il balcone di Giulietta a Verona. Per questo un giovane brasiliano di 28 anni era volato fino in Italia insieme alla fidanzata, grande appassionata di Shakespeare. Ma il destino, prima di concedere il lieto fine, ha deciso di mettere alla prova la coppia con una disavventura degna di un romanzo contemporaneo. La mattina del 29 dicembre, mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano in attesa del treno diretto a Verona, il ragazzo si è accorto che qualcuno gli aveva sottratto trolley e zaino.

Gli restituiscono l'anello rubato, lui fa la proposta di matrimonio in commissariato - Lieto fine a sorpresa per un furto avvenuto il 29 dicembre nella stazione Centrale di Milano, dove un 28enne brasiliano ha spiegato alla polizia che gli erano stati rubati la valigia e lo zaino mentre ... msn.com

Nello zaino rubato in stazione c’è l'anello per la fidanzata. Gli agenti lo ritrovano: scatta la proposta di matrimonio nell’ufficio della polizia - Il turista 28enne avrebbe voluto dichiararsi a Verona, ma è stato vittima di un furto mentre aspettava il treno in Centrale. msn.com

