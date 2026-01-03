Dalla truffa del finto pezzo di vetro nella confezione di pesce surgelato a quella del resto sulle sigarette

Ogni giorno, purtroppo, si verificano nuove truffe che coinvolgono consumatori di tutte le età. Dalla falsa presenza di oggetti nelle confezioni di pesce surgelato alle frodi legate alle sigarette, i rischi sono molteplici e spesso mirano a sfruttare la fiducia delle persone, in particolare degli anziani. Questa rubrica, curata dai carabinieri di Ancona, intende fornire informazioni utili per riconoscere e prevenire queste truffe.

Ancona, 3 gennaio 2025 – Continua la nostra rubrica con i carabinieri per mettere in guardia le persone, specie quelle più anziane dai rischi reali di truffe ai loro danni. Oggi è la volta delle cosiddette truffe grottesche. Dal dizionario: bizzarro, paradossale, stravagante. È il significato dell'aggettivo "grottesco", che normalmente evoca situazioni capaci di strappare sorrisi. Ma attenzione, in tema di truffe ciò che appare grottesco può solo lasciare l'amaro in bocca. Ne parliamo nella nostra rubrica settimanale perché capire sin dove può arrivare l'inventiva dei truffatori, attraverso un'analisi degli episodi più strani, può aiutare a prevenirne le mosse e innalzare un filtro di cautela determinante per non cadere vittima dei loro tranelli.

