Dalla sanità al turismo nuova sezione

Confindustria Ascoli ha annunciato la costituzione di una nuova sezione dedicata a Sanità, Benessere e Turismo. Massimo Forlì, imprenditore di Sambenedetto, è stato eletto presidente di questa sezione. La scelta mira a rafforzare il ruolo delle imprese nei settori strategici, promuovendo sinergie e sviluppo sostenibile. La nuova divisione rappresenta un passo importante per affrontare le sfide e le opportunità di questi ambiti, in un contesto di crescita e innovazione.

L'imprenditore sambenedettese Massimo Forlì, titolare della società Maé Viaggi, è stato eletto presidente della sezione Sanità, Benessere e Turismo di Confindustria Ascoli. La nuova sezione è stata istituita per rispondere alle mutate dinamiche imprenditoriali e di dare impulso a una nuova visione dell'accoglienza territoriale in senso ampio. Al fianco del neo presidente Forlì, nel ruolo di vice presidente, è stata eletta Silvia Romani della Casa di Cura Villa San Marco, mentre Matteo Di Sabatino, titolare della Dimora Storica Palazzo dei Mercanti, è il nuovo delegato nel Comitato Piccola Industria.

