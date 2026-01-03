Dalla sanità al turismo nuova sezione

Da ilrestodelcarlino.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confindustria Ascoli ha annunciato la costituzione di una nuova sezione dedicata a Sanità, Benessere e Turismo. Massimo Forlì, imprenditore di Sambenedetto, è stato eletto presidente di questa sezione. La scelta mira a rafforzare il ruolo delle imprese nei settori strategici, promuovendo sinergie e sviluppo sostenibile. La nuova divisione rappresenta un passo importante per affrontare le sfide e le opportunità di questi ambiti, in un contesto di crescita e innovazione.

L’imprenditore sambenedettese Massimo Forlì, titolare della società Maé Viaggi, è stato eletto presidente della sezione Sanità, Benessere e Turismo di Confindustria Ascoli. La nuova sezione è stata istituita per rispondere alle mutate dinamiche imprenditoriali e di dare impulso a una nuova visione dell’accoglienza territoriale in senso ampio. Al fianco del neo presidente Forlì, nel ruolo di vice presidente, è stata eletta Silvia Romani della Casa di Cura Villa San Marco, mentre Matteo Di Sabatino, titolare della Dimora Storica Palazzo dei Mercanti, è il nuovo delegato nel Comitato Piccola Industria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dalla sanit224 al turismo nuova sezione

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla sanità al turismo, nuova sezione

Leggi anche: Mariapina Fontana nuova presidente della sezione Turismo di Confindustria Caserta

Leggi anche: Dalla Vigna del Re a Confindustria, Mariapina Fontana alla guida della sezione Turismo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

sanit224 turismo nuova sezioneDalla sanità al turismo, nuova sezione - L’imprenditore sambenedettese Massimo Forlì titolare della società Maé Viaggi è stato eletto presidente della sezione Sanità, Benessere e Turismo ... ilrestodelcarlino.it

sanit224 turismo nuova sezioneNasce la Sezione Sanità, Benessere e Turismo di Confindustria Ascoli Piceno - Confindustria Ascoli Piceno ha definito nei giorni scorsi i vertici della nuova Sezione Sanità, Benessere e Turismo per il triennio 2025–2027, una nuova ... picenonews24.it

sanit224 turismo nuova sezioneMassimo Forlì eletto presidente di Confindustria Sanità, Benessere e Turismo - Definiti i vertici per il triennio 2025–2027: Massimo Forlì alla guida della nuova Sezione Sanità, Benessere e Turismo di Confindustria Ascoli Piceno ... lanuovariviera.it

DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE

Video DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.