Dal Venezuela all’Iran Ultime mosse e avvertimenti Usa letti da Sisci

Le recenti evoluzioni in Venezuela e Iran pongono nuove sfide per la politica estera degli Stati Uniti. Con il destino del Venezuela ancora in bilico e l’incertezza sull’orientamento dell’Iran, è importante valutare attentamente le mosse americane. Una strategia equilibrata potrebbe prevenire rischi e preservare gli interessi statunitensi nella regione, evitando di cadere in trappole che potrebbero complicare ulteriormente la situazione.

Mentre il destino del Venezuela è appeso a un filo, il futuro dell'Iran è incerto. Gli Stati Uniti dovrebbero stare attenti a non rimanere impigliati in una trappola che potrebbe sfilacciare molti degli interessi americani nella regione. Gli Usa hanno compiuto attacchi all'interno del Venezuela. Esplosioni hanno scosso la capitale, Caracas, dopo mesi di minacce del presidente Donald Trump contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il governo venezuelano ha detto che attacchi sono avvenuti anche negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira, spingendo Maduro a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e a mobilitare le forze di difesa.

