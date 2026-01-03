La Fiorentina annuncia l’acquisto di Manor Solomon, centrocampista israeliano di 26 anni, ufficializzato il 2 gennaio. Dopo aver sostenuto l’IDF, Solomon si unisce alla rosa viola, segnando il primo acquisto del calciomercato invernale in Serie A. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club, che cerca di rafforzare la propria squadra nel prosieguo della stagione.

Ha subito fatto discutere il primo colpo del calciomercato invernale in Serie A: si tratta del centrocampista israeliano 26enne Manor Solomon, ufficializzato venerdì 2 gennaio dalla Fiorentina. Solomon arriva in prestito dal Tottenham, dopo una prima parte di stagione trascorsa in Spagna con il Villarreal, ma il suo acquisto ha creato un grande malcontento online tra i tifosi viola, a causa delle opinioni espresse da Solomon sul conflitto a Gaza. @Manorsolomon é arrivato a Firenze??? #forzaviola #fiorentina pic.twitter.comsa2Ij7T8DT — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 2, 2026 Pochi giorni dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, con l’inizio dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, Solomon aveva dichiarato pubblicamente il proprio sostegno all’IDF, dicendo che “Israele ha il diritto di difendersi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal sostegno all’IDF alla Serie A: la Fiorentina acquista Solomon

Leggi anche: Solomon è il primo colpo dell’era Paratici alla Fiorentina: l’esterno israeliano in arrivo dal Tottenham

Leggi anche: Fiorentina: l’israeliano Solomon in arrivo dal Tottenham. Primo affare di Paratici. Kean ancora assente dal Viola Park

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A: scatto salvezza del Venezia, la Fiorentina fuori dai giochi - 1) e, per la prima volta, da inizio anno, è fuori dalla zona retrocessione. ansa.it

Fiorentina, questa volta niente sostegno dai tifosi. Dopo il ko partono cori: "Fate ridere" - La crisi della Fiorentina si fa sempre più profonda e a Sassuolo è arrivato l'ennesimo ko, con i viola umiliati per 3- tuttomercatoweb.com

La serie "Affari d'occasione" in onda su Dmax è prodotta dalla società trentina Giuma per Warner Bros. Discovery con il sostegno di Trentino Film Commission Leggi l’articolo tinyurl.com/3uy4yzt7 - facebook.com facebook