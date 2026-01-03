Dal Natale al Carnevale | la commissaria salva la kermesse Comune cerca nuovo organizzatore

Dal Natale al Carnevale, Gallipoli si prepara a mantenere vivo il suo tradizionale evento invernale. La commissaria ha garantito la continuità della kermesse, mentre il Comune avvia la ricerca di un nuovo organizzatore. Dopo il successo della scorsa edizione, anche la sfilata estiva ha riscosso consensi, confermando l’importanza di questa tradizione per la città. La prossima manifestazione si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale e identitaria del territorio.

GALLIPOLI – In attesa della conclusione dell'ultima fase delle festività natalizie si scioglie anche il nodo ancora latente dell'organizzazione della futura kermesse invernale dello storico Carnevale di Gallipoli dopo il successo della scorsa edizione, bissata anche dalla sfilata estiva di fine.

