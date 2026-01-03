Dal 1° gennaio Spid a pagamento Costerà 6 euro

A partire dal 1° gennaio 2026, l'accesso al servizio Spid di Poste Italiane sarà soggetto a un costo di 6 euro. Questa modifica riguarda l'intera utenza e rappresenta un aggiornamento delle modalità di utilizzo dell’identità digitale, che fino a oggi era gratuito. È importante prendere nota di questa variazione per pianificare correttamente l’utilizzo dei servizi online che richiedono l’autenticazione tramite Spid.

Dal 1 gennaio 2026 il servizio Spid di identità digitale fornito da Poste Italiane è diventato a pagamento. È quanto indicato sul sito Internet di Poste. La funzionalità del servizio «è gratuita il primo anno, fatto salvo l'eventuale costo associato alla modalità di identificazione prescelta e si rinnova di anno in anno con il pagamento del relativo corrispettivo di 6 euro l'anno». Pertanto, spiega il sito Internet, per chi ha lo Spid attivo da meno di un anno il pagamento sarà richiesto «allo scadere del primo annodi attivazione» dell'identità digitale mentre per chi ha lo Spid attivo da oltre un anno «il pagamento del canone verrà richiesto al termine dell'annualità in corso».

