Dakar la Renault 20 4×4 dei fratelli Marreau

Nel 1982, i fratelli Marreau conquistarono la Dakar con una Renault 20 4×4, una vettura innovativa dotata di un pianale derivato dal Trafic e di un motore turbo R18. Questa vettura rappresentò un esempio di ingegneria adattata alle sfide del rally, combinando elementi di diverse vetture Renault per ottenere prestazioni e affidabilità in condizioni estreme.

Nel 1982 i due francesi vinsero con una vettura a quattro ruote motrici che montava il pianale del Trafic ed il motore turbo della R18. Si chiamava a Renault 20 4×4. Quel risultato non passò inosservato a Renault, che decise di puntare sui due fratelli e di accompagnarli verso il futuro. Nelle prime edizioni della . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

