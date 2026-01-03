Dakar – Ekström subito davanti a tutti nel prologo

Nel prologo del rally-raid più impegnativo al mondo, lo svedese Ekström, in forza a Ford, ha conquistato il miglior tempo. Questo risultato apre ufficialmente la competizione, dando un primo assaggio delle sfide che i partecipanti affronteranno durante la gara. La prova ha mostrato le potenzialità dei piloti e delle vetture, segnando l’inizio di un percorso che promette emozioni e resistenze.

