Dakar – Ekström subito davanti a tutti nel prologo
Nel prologo del rally-raid più impegnativo al mondo, lo svedese Ekström, in forza a Ford, ha conquistato il miglior tempo. Questo risultato apre ufficialmente la competizione, dando un primo assaggio delle sfide che i partecipanti affronteranno durante la gara. La prova ha mostrato le potenzialità dei piloti e delle vetture, segnando l’inizio di un percorso che promette emozioni e resistenze.
Lo svedese Ekström, che corre per Ford, firma il miglior tempo nel primo assaggio del rally-raid più duro al mondo. Al-Attiyah quarto, Al-Rajhi miglior pilota Toyota Con il prologo di Yanbu si è alzato ufficialmente il sipario sulla Dakar 2026, come da tradizione attraverso una tappa breve ma tutt’altro che banale, concepita più per misurare . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
