dakar 2026 van den brink si aggiudica il prologo di yanbu

La Dakar 2026 è iniziata con il prologo di Yanbu, segnando l’apertura della 48ª edizione in Arabia Saudita. La competizione, che si svolgerà su tredici tappe, si conferma uno degli eventi più impegnativi nel mondo del rally raid. Van Den Brink si è distinto come primo leader, aprendo ufficialmente questa nuova edizione. La gara prosegue con l’obiettivo di mettere alla prova le capacità dei partecipanti in un deserto sempre più impegnativo.

L’attesa per la 48esima edizione della Dakar è finalmente terminata. Oggi la maratona del deserto ha mosso i suoi primi passi in Arabia Saudita, dove per la settima volta nella storia si terranno le tredici tappe in programma. La giornata odierna è stata interamente dedicata al prologo, nel quale i protagonisti hanno potuto saggiare le difficoltà e le insidie del percorso. Il luogo da cui si è aperta “la corsa più dura del mondo” è stata la città di Yanbu, da dove si sono percorsi solo 22 chilometri di prova speciale e 73 chilometri di trasferimento. Dopo le prove di moto ed auto, si è da poco concluso anche il prologo per la categoria dei camion. 🔗 Leggi su Oasport.it

