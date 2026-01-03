Dakar 2026 oggi | orari differita tv percorso streaming

Oggi prende il via la Dakar 2026, la celebre gara in Arabia Saudita che mette alla prova resistenza e capacità dei partecipanti. In questa introduzione trovi orari, modalità di visione in differita, dettagli sul percorso e le opzioni di streaming, per seguire l’evento in modo chiaro e preciso. La competizione rappresenta un appuntamento importante per appassionati e addetti ai lavori, segnando l’inizio di un’altra sfida tra i migliori protagonisti del rally raid mondiale.

Ci siamo! Scatta ufficialmente la quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo. Anche nel 2026 si gareggerà in Arabia Saudita e il primo appuntamento sarà un rapido prologo per togliere la ruggine di dosso ai protagonisti delle varie categorie. Si inizierà, infatti, con la Yanbu-Yanbu che vedrà appena 23 chilometri di prove speciali e 75 di trasferimento, per un totale di 98 chilometri. In poche parole, come detto, si tratterà di un rapido antipasto in vista delle prossime giornate quando si inizierà davvero a fare sul serio. Ad ogni modo questo prologo qualche insidia la proporrà ai protagonisti della Dakar.

