Dakar 2026 Mattias Ekstroem fa suo il prologo Da domani si inizia a fare sul serio

Dakar 2026 prende il via con il prologo di sabato 3 gennaio in Arabia Saudita. Questa prima fase ha consentito ai piloti di testare le condizioni del terreno e prepararsi alla sfida principale. Da domani, si entrerà nel vivo della competizione, con la partenza ufficiale della corsa che metterà alla prova le capacità di resistenza e navigazione dei partecipanti in uno degli eventi più impegnativi al mondo.

La Dakar 2026, la "corsa più dura del mondo" ha mosso i suoi primi passi. Oggi, infatti, sabato 3 gennaio, è andato in scena il classico prologo che ha permesso ai protagonisti della carovana di togliersi la ruggine di dosso e dare il primo assaggio al territorio dell'Arabia Saudita dove, anche in questa edizione, si snoderà tutta la gara. Il primo impegno è stato il prologo che ha portato i protagonisti da Yanbu a Yanbu per una vera e propria "toccata e fuga ". 98 appena i chilometri complessivi con soli 23 di prove speciali. Da questo scenario è emerso lo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) con il tempo di 10:48.

