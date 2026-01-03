Dakar 2026 Edgar Canet sorprende tutti nel prologo | la maratona del deserto è iniziata

La Dakar 2026 ha preso il via con il prologo, segnando l'inizio della 48ª edizione del rally raid più noto al mondo. La prima tappa nel deserto ha visto la sorpresa di Edgar Canet, anticipando un'edizione ricca di sfide e emozioni. Questa gara rappresenta un importante evento nel panorama motoristico, testando le capacità di piloti e veicoli in ambienti estremi.

Un piccolo antipasto di ciò che verrà. Ha preso il via oggi la 48ª edizione del rally raid più famoso al mondo, la Dakar. Per la settima volta la maratona del deserto si disputa in Arabia Saudita e, come da tradizione, le insidie non mancheranno. Il tracciato si sviluppa su un anello di circa 8.000 chilometri, di cui quasi 5.000 cronometrati: è il percorso più lungo da quando la competizione si svolge in questo Paese. Il prologo andato in scena quest'oggi è stato, appunto, un assaggio delle tredici tappe in programma. La partenza è avvenuta da Yanbu, sulle rive del Mar Rosso: 23 chilometri di prova speciale e 73 di trasferimento, che hanno richiesto la massima concentrazione alla guida.

