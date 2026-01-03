Le tendenze delle borse nel 2026 si concentrano su forme pratiche e versatili, come sacchetti, borse a mano aperte, tracolle colorate e sporte di rete. Non si tratta solo delle nuove it bag di lusso, ma delle silhouette che si affermeranno come must-have di consumo quotidiano. Investire in questi modelli significa scegliere accessori destinati a durare nel tempo, adattandosi alle esigenze di stile e funzionalità del prossimo futuro.

Quali saranno le borse 2026 su cui converrà investire? Non stiamo parlando soltanto delle it bag nuove di zecca dei brand più prestigiosi, quanto delle forme e delle silhouette che vedremo dappertutto e su cui vale la pena spendere un po' di più. Visto che accompagneranno tutti gli outfit della bella stagione in arrivo. Ogni sei mesi, infatti, arrivano nuovi design a farci battere il cuore. E anche stavolta non si fa eccezione. Spaziando tra proposte da giorno pratiche e funzionali a oggetti del desiderio da sera fatti apposta per sedurre gli occhi, la scelta è ampia. Basta trovare la borsa che più si adatta al proprio stile di vita, metterla in wishlist e aspettare che arrivi in boutique.

© Amica.it - Dai sacchetti alle borse a mano lasciate strategicamente aperte, dalle tracolle a busta coloratissime alle sporte di rete

Borse: i dieci modelli di punta del 2026.

