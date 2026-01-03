Dai banchi di pesce alle luci di New York Boscarato insegue una cucina da Oscar

Dai banchi di pesce alle luci di New York, Boscarato ha sempre cercato l’eccellenza. In questa seconda puntata, approfondiamo la storia di «sior Dino», che trasforma il suo «Dall’Amelia» a Mestre in un ambiente di contaminazione culturale e innovazione culinaria, mantenendo saldi i valori della tradizione. Un percorso che unisce passione e creatività, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica e ricca di contaminazioni.

Seconda puntata sulla vita di «sior Dino». Che trasforma il suo «Dall’Amelia» a Mestre in un luogo di contaminazione culturale. Quando il «montanaro» Dino Boscarato sbarca alle cucine dell’Amelia, di pesce aveva come riferimento solo le trote che si pescavano sulle rive dei torrenti del suo Cadore nativo. Ma aggirarsi tra le bancarelle dei mercati della pesca lagunare è ben altra cosa. 🔗 Leggi su Laverita.info

