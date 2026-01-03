Da Roverè Veronese allo Zimbabwe | il cuore di Bianca batte per i piccoli di Norton

Da Roverè Veronese allo Zimbabwe, Bianca dedica il suo impegno ai bambini di Norton. Un viaggio che attraversa culture diverse, unendo passioni e volontà di offrire un futuro migliore ai più giovani. La sua attenzione si rivolge a chi ha più bisogno, dimostrando come il cuore possa superare ogni distanza e confine, nel nome della solidarietà e della tutela dei diritti dei minori.

Dalle montagne della Lessinia alle terre rosse dello Zimbabwe, la solidarietà non conosce confini quando a muoverla è il desiderio di proteggere i più piccoli. Bianca Passerini, ventiseienne originaria di Roverè Veronese, è la protagonista di una mobilitazione che sta coinvolgendo la comunità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

