Da Roverè Veronese allo Zimbabwe | il cuore di Bianca batte per i piccoli di Norton

Da Roverè Veronese allo Zimbabwe, Bianca dedica il suo impegno ai bambini di Norton. Un viaggio che attraversa culture diverse, unendo passioni e volontà di offrire un futuro migliore ai più giovani. La sua attenzione si rivolge a chi ha più bisogno, dimostrando come il cuore possa superare ogni distanza e confine, nel nome della solidarietà e della tutela dei diritti dei minori.

Dalle montagne della Lessinia alle terre rosse dello Zimbabwe, la solidarietà non conosce confini quando a muoverla è il desiderio di proteggere i più piccoli. Bianca Passerini, ventiseienne originaria di Roverè Veronese, è la protagonista di una mobilitazione che sta coinvolgendo la comunità. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Da Roverè Veronese allo Zimbabwe: il cuore di Bianca batte per i piccoli di Norton Leggi anche: Sulle tracce dei Cimbri - Escursione guidata alle origini di Roverè Veronese Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Genoa batte l’Udinese con Norton Cuffy La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Range Rover Pop-Up è finalmente pronta ad accogliere chi, come te, sceglie l'eccellenza. Scopri il mondo Range Rover all'Alpen Resort, nella splendida cornice di Livigno: una location che incarna i valori del brand, in ogni dettaglio di stile. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.