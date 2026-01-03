Da Paupisi al Neuromed di Pozzilli il cuore di un paese intero per la piccola Antonia
Da Paupisi a Pozzilli, il racconto di Antonia, sopravvissuta a una tragedia familiare. Ricoverata al Neuromed, la giovane mostra segni di miglioramento. La comunità si stringe intorno a lei in un momento difficile, testimoniando solidarietà e speranza. Questo episodio evidenzia l'importanza del sostegno collettivo e della resilienza di fronte alle avversità.
Sopravvissuta alla tragedia familiare, la giovane resta ricoverata a Pozzilli in condizioni migliorate Antonia è sopravvissuta alla furia omicida del padre, Salvatore Ocone, che ha tolto la vita alla moglie Elisa e al figlio Cosimo, spezzando per sempre l’equilibrio di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
