Da Paupisi a Pozzilli, il racconto di Antonia, sopravvissuta a una tragedia familiare. Ricoverata al Neuromed, la giovane mostra segni di miglioramento. La comunità si stringe intorno a lei in un momento difficile, testimoniando solidarietà e speranza. Questo episodio evidenzia l'importanza del sostegno collettivo e della resilienza di fronte alle avversità.

Sopravvissuta alla tragedia familiare, la giovane resta ricoverata a Pozzilli in condizioni migliorate Antonia è sopravvissuta alla furia omicida del padre, Salvatore Ocone, che ha tolto la vita alla moglie Elisa e al figlio Cosimo, spezzando per sempre l’equilibrio di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Da Paupisi al Neuromed di Pozzilli, il cuore di un paese intero per la piccola Antonia

Strage di Paupisi, restano stazionarie le condizioni di Antonia Ocone - Restano gravi le condizioni cliniche di Antonia Ocone, aggredita in casa a Paupisi dal padre, ricoverata all'ospedale Neuromed di Pozzilli (Isernia). ilmattino.it

Condizioni stazionarie per la 16enne di Paupisi - Restano gravi ma stazionarie le condizioni della 16enne ricoverata al Neuromed di Pozzilli per le fratture multiple del cranio, rimasta coinvolta nella strage di Paupisi. ilmattino.it

Il fratello Mario a Pozzilli per stare accanto ad Antonia: "Spero che si riprenderà" - Il fratello Mario a Pozzilli per stare accanto ad Antonia: "Spero che si riprenderà" Gravi ma stabili le condizioni della figlia 16enne di Salvatore Ocone, l’uomo arrestato per il duplice omicidio ... rainews.it