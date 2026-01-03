Da Di Battista a De Magistris | ecco tutti gli orfani di Maduro

L’arresto di Nicolás Maduro ha ripercussioni oltre i confini venezuelani, lasciando molti sostenitori italiani in bilico tra convinzioni e realtà. Da Di Battista a De Magistris, figure note si trovano a confrontarsi con un panorama politico complesso, dove le definizioni di autoritarismo e rivoluzione si intrecciano. Questa situazione evidenzia come le vicende internazionali possano influenzare le posizioni e le opinioni di figure pubbliche e sostenitori politici nel nostro paese.

L'ordine di cattura eseguito oggi non ha colpito solo l'erede di Chavez, ma ha lasciato orfana anche una variegata truppa di sostenitori nostrani, sempre pronti a scambiare una dittatura autoritaria per una "rivoluzione democratica". Dai paladini dei Cinque Stelle che un tempo sognavano l'asse Roma-Caracas, fino agli intellettuali di estrema sinistra che invocano la legalità internazionale contro gli Usa di Donald Trump, il fronte pro-Maduro si riscopre oggi nudo e pronto a inforcare le tastiere per difendere la Repubblica Bolivariana del Venezuela. Tra quelli che hanno sempre portato la bandiera di Maduro c'è Alessandro Di Battista: era il 2019 quando, ancora volto rampante del M5s, andava in tv da Lucia Annunziata a dire che "Maduro ha una parte di popolazione che lo avversa e lo contrasta ma c'è un'altra parte che lo sostiene.

Votantonio non capisce che fine fanno Puzzer, Fratoianni, De Magistris, Toti e tutti gli altri - Non capisce se Di Battista torna dalla Siberia amata e si candida e dove e perché e con chi.

Noemi Di Segni (Ucei)/ "Di Battista e De Magistris giustificano i terroristi" - La leader Ucei Noemi Di Segni: "In Italia siamo obiettivi di odi, sbagliato mettere sullo stesso piano Israele e Palestina" "Quelli di Luigi De Magistris o di Alessandro Di Battista sono atteggiamenti ...

