Da Cunha non sbaglia dal dischetto il Como batte l' Udinese 1-0
Il Como ottiene una vittoria importante contro l'Udinese, grazie alla realizzazione dal dischetto di Da Cunha. Con questo risultato, i lariani raggiungono la seconda vittoria consecutiva, rafforzando le proprie ambizioni di qualificarsi alle competizioni europee. La squadra conferma un buon momento di forma e si prepara alle prossime sfide con fiducia.
LE FORMAZIONI UFFICIALI Inter (3-5-2) Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram Como (4-2-3-1) - Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodr - facebook.com facebook
