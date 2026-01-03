Da Cunha non sbaglia dal dischetto il Como batte l' Udinese 1-0

Il Como ottiene una vittoria importante contro l'Udinese, grazie alla realizzazione dal dischetto di Da Cunha. Con questo risultato, i lariani raggiungono la seconda vittoria consecutiva, rafforzando le proprie ambizioni di qualificarsi alle competizioni europee. La squadra conferma un buon momento di forma e si prepara alle prossime sfide con fiducia.

Secondo successo di fila per i lariani che sognano l'Europa COMO - Il Como centra la sua seconda vittoria consecutiva e continua a sognare l'Europa. La squadra biancoblù supera 1-0 l'Udinese nel match del Sinigaglia: decide un calcio di rigore trasformato da Da Cunha. I padroni di casa hanno sin da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

