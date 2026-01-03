Da chi potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo a chi deve cogliere l’occasione per rilassarsi L’oroscopo della settimana

Ecco le previsioni dell’oroscopo della prima settimana dell’anno, a cura di Daniela Nipoti. Un’occasione per chi desidera rilassarsi, ma anche per chi deve affrontare situazioni con maggiore apertura. Le stelle suggeriscono momenti di riflessione e opportunità di crescita, offrendo spunti utili per affrontare con serenità i giorni a venire.

D a chi deve assumere un atteggiamento più conciliante a chi è pronto a prendersi la sua rivincita. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della prima settimana dell’anno, di Daniela Nipoti. Ariete 21 marzo – 19 aprile Invece di combattere come furie, quest’anno vi converrà assumere un atteggiamento più conciliante e pacifico. Parola chiave della settimana: tolleranza. Toro 20 aprile – 20 maggio A passo di danza, entrate in bellezza nel 2026, con le carte in regola per fare un balzo in avanti nei settori che più vi stanno a cuore. Parola chiave della settimana: affermazione. Leggi anche › Il Tema Natale di Louise Bourgeois, Capricorno inquieta Gemelli 21 maggio – 21 giugno Vi adatterete con maestria e perfetta disinvoltura a nuove iniziative che vi verranno proposte e la noia si allontanerà come per magia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

