Da Bonelli a Landini la sinistra in tilt per l' attacco a Maduro

Da ilgiornale.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte venezuelana, un'operazione statunitense ha portato all'arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra esponenti di sinistra, tra cui Bonelli e Landini, che hanno espresso diverse opinioni sull'evento. L'episodio evidenzia le tensioni geopolitiche in atto e le implicazioni per il governo venezuelano, suscitando un dibattito acceso tra le forze politiche italiane.

L'operazione americana a sorpresa condotta nella notte locale in Venezuela ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Antonio Tajani, intervenendo allo speciale TG2 prima che emergesse la notizia della cattura ha parlato di " clima veramente incandescente in quella parte del mondo ". Palazzo Chigi in una nota ha reso noto che " il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

