Da Bonelli a Landini la sinistra in tilt per l' attacco a Maduro

Nella notte venezuelana, un'operazione statunitense ha portato all'arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra esponenti di sinistra, tra cui Bonelli e Landini, che hanno espresso diverse opinioni sull'evento. L'episodio evidenzia le tensioni geopolitiche in atto e le implicazioni per il governo venezuelano, suscitando un dibattito acceso tra le forze politiche italiane.

L'operazione americana a sorpresa condotta nella notte locale in Venezuela ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Antonio Tajani, intervenendo allo speciale TG2 prima che emergesse la notizia della cattura ha parlato di " clima veramente incandescente in quella parte del mondo ". Palazzo Chigi in una nota ha reso noto che " il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Bonelli a Landini, la sinistra in tilt per l'attacco a Maduro Leggi anche: Venezuela, il delirio della sinistra su Meloni: "Condanni attacco a Maduro" Leggi anche: Meloni: Landini mi dà della prostituta, ecco la sinistra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bonelli, Landini, Schlein e Fratoianni leggono articoli della Costituzione in piazza contro l'odio - (Agenzia Vista) Milano, 17 maggio 2025 Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ... quotidiano.net Bonelli&Fratoianni, ovvero il piccolo chalet della sinistra - Bonelli & Fratoianni, sotto il “logo” decisamente condominiale di Alleanza Verdi e Sinistra (definirlo “simbolo” sarebbe azzardato, assodata la grafica da discount, post- huffingtonpost.it Landini candidato premier di Schlein, Conte e AVS (più Renzi). Scissione nel Pd. 'Giuseppi' non vuole Elly. Inside - it di Maurizio Landini candidato premier per il Centrosinistra alle prossime elezioni politiche. affaritaliani.it La verità è che Landini, impegnato nella sua corsa alla leadership della sinistra, ha smesso di occuparsi dei lavoratori. Oggi va all’attacco del Governo, ma dovrebbe spiegare perché per anni ha sottoscritto accordi che non garantivano una retribuzione adegu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.