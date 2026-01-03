Culle sempre più vuote Quasi 500 neonati in meno da prima del Covid a oggi

Negli ultimi anni si registra un calo costante delle nascite, con circa 500 neonati in meno rispetto al periodo pre-Covid. Questa tendenza, evidente sia a livello provinciale che nazionale, evidenzia una dinamica demografica in declino che si ripete anno dopo anno. Un fenomeno che richiede attenzione e analisi, per comprendere le sue cause e le possibili implicazioni sul futuro della comunità.

Un’onda che scende inesorabilmente, anno dopo anno: è quella che graficamente accompagna il crollo delle nascite, nella nostra provincia così come in tutto il Paese. Nel 2019 nei tre ospedali senesi, Le Scotte, Campostaggia e Nottola, sono nati 2.153 bambini e bambine; nell’anno appena concluso, il 2025, sono stati 1.692. Un calo, più o meno, di quasi 100 bambini l’anno, che nell’arco di sei anni ha visto complessivamente 461 neonati in meno; con perdita demografica alla nascita di circa il 21 per cento nel lungo periodo. Anche sopra la media nazionale: secondo l’ultimo report annuale pubblicato nel 2025 da Istat, nel 2024 le nascite sono state 369. 🔗 Leggi su Lanazione.it

