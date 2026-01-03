Cuesta le dichiarazioni del tecnico del Parma dopo la gara contro il Sassuolo

Dopo la partita tra Sassuolo e Parma, l’allenatore Cuesta ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Nel commentare l’incontro, Cuesta ha analizzato le prestazioni della squadra e gli aspetti da migliorare, offrendo un punto di vista obiettivo sulla partita di Serie A. Le sue parole riflettono l’intento di proseguire con determinazione nel percorso di crescita del Parma, mantenendo un approccio sobrio e concentrato sugli obiettivi futuri.

Sassuolo Parma, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Cuesta nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell’allenatore Cuesta dopo quella che è stata la gara di Serie A Sassuolo-Parma LE PAROLE – «». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cuesta, le dichiarazioni del tecnico del Parma dopo la gara contro il Sassuolo Leggi anche: Sassuolo, le dichiarazioni di Fabio Grosso dopo la gara contro il Parma Leggi anche: Cuesta, le dichiarazioni del tecnico crociato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: “CI SIAMO ADATTATI AI MOMENTI, UNA GRANDE PROVA DA SQUADRA”; Cuesta: Col Sassuolo attenzione, compattezza e volontà di fare il nostro gioco; Cuesta: «Contro la Fiorentina mi aspetto determinazione. I tifosi giocheranno con noi»; Cuesta si racconta: Parma club incredibile. Quanto ho imparato dalla Juve e da Arteta. Cuesta: «Punto che ci consolida». Grosso: «Il pari è giusto» - REGGIO EMILIA – Dalla sala stampa del “Mapei Stadium”, le dichiarazioni a caldo del post Sassuolo- sportparma.com

Parma, Cuesta: "Pari giusto ma potevamo vincerla. L'atteggiamento di tutti è stato importante" - Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il pareggio odierno contro il Sassuolo. tuttomercatoweb.com

Sassuolo, Grosso: «Cuesta propone il Parma in tanti modi» - Venerdì di vigilia e di dichiarazioni anche in casa Sassuolo, dove stamani, in tarda mattinata, l’allenatore Fabio Grosso s’è intrattenuto con i media per la conferenza stampa di rito pre- sportparma.com

#SassuoloParma Le dichiarazioni di #Cuesta x.com

#SassuoloParma Le dichiarazioni di #Cuesta - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.