Cronocaserana foto e classifica della corsa

La Cronocaserana di Quarrata, giunta alla sua 27ª edizione, apre ufficialmente il calendario podistico toscano per il nuovo anno. Questa gara rappresenta un'occasione per atleti e appassionati di testare le proprie capacità in un contesto competitivo e tradizionale. Di seguito, si trovano foto e classifiche della manifestazione, offrendo uno sguardo completo sull'evento e sui risultati ottenuti.

Quarrata (Pistoia), 3 gennaio 2026 – L'anno podistico toscano si apre, come da tradizione, con uno degli appuntamenti più attesi e consolidati del calendario invernale: la Cronocaserana, giunta alla sua 27ª edizione, autentico banco di prova per chi ama misurarsi contro il tempo e contro se stesso. Sulla distanza di km 5,5, la gara a cronometro individuale ha richiamato circa 200 atleti al via, confermando il grande fascino di questa manifestazione che si svolge nel Comune di Quarrata, località Le Caserane, in un punto simbolico di confine tra le province di Prato e Pistoia, terra di passaggio ma anche di incontro tra storie, esperienze e generazioni di podisti.

La stagione podistica si apre con la Cronocaserana - Quarrata (Pistoia), 31 dicembre 2025 – Come da tradizione, l’anno podistico si apre con uno degli appuntamenti più attesi e identitari del calendario invernale: la Cronocaserana, gara a cronometro ind ... msn.com

