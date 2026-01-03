Cronaca risultato e gol di McGinn nella doppietta del Villans

Ecco un aggiornamento sulla partita tra Aston Villa e Nottingham Forest, con focus sulla doppietta di McGinn e i risultati più recenti. Questa notizia, pubblicata su 101greatgoals alle 16:34 del 3 gennaio 2026, fornisce un resoconto fedele dell’evento. Rimani informato sull’andamento della partita e sui gol segnati, seguendo l’azione in tempo reale e i dettagli più importanti di questa sfida di Premier League.

2026-01-03 16:34:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Aston Villa vs Nottingham Forest in Premier League. L’Aston Villa è passata al secondo posto in Premier League vincendo 3-1 sul Nottingham Forest a Villa Park. Il primo tempo è stato in gran parte unilaterale in termini di controllo, con Villa che ha fatto circolare la palla per lunghi periodi ma ha faticato a trasformare il proprio dominio in chiare occasioni. La foresta era profonda e offriva poco in avanti, registrando una minima minaccia di attacco prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Aston Villa-Nottingham Forest 3-1: I Villains tornano alla vittoria trascinati da Watkins e alla doppietta di McGinn - Continua a sognare l'Aston Villa che si porta momentaneamente al secondo posto grazie alla doppietta di McGinn che vale la vittoria sul Forest ... eurosport.it