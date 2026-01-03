Cronaca risultato e gol di McGinn nella doppietta del Villans
Ecco un aggiornamento sulla partita tra Aston Villa e Nottingham Forest, con focus sulla doppietta di McGinn e i risultati più recenti. Questa notizia, pubblicata su 101greatgoals alle 16:34 del 3 gennaio 2026, fornisce un resoconto fedele dell’evento. Rimani informato sull’andamento della partita e sui gol segnati, seguendo l’azione in tempo reale e i dettagli più importanti di questa sfida di Premier League.
2026-01-03 16:34:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Aston Villa vs Nottingham Forest in Premier League. L’Aston Villa è passata al secondo posto in Premier League vincendo 3-1 sul Nottingham Forest a Villa Park. Il primo tempo è stato in gran parte unilaterale in termini di controllo, con Villa che ha fatto circolare la palla per lunghi periodi ma ha faticato a trasformare il proprio dominio in chiare occasioni. La foresta era profonda e offriva poco in avanti, registrando una minima minaccia di attacco prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Report, risultato e gol con la doppietta di Malen che regala ai Villans una vittoria di misura
Leggi anche: Cronaca, risultato e gol della doppietta di Haaland che sconfigge gli Azzurri
Aston Villa-Nottingham Forest 3-1: I Villains tornano alla vittoria trascinati da Watkins e alla doppietta di McGinn - Continua a sognare l'Aston Villa che si porta momentaneamente al secondo posto grazie alla doppietta di McGinn che vale la vittoria sul Forest ... eurosport.it
"Risultato ingiusto, che peccato. Un grazie ai nostri tifosi incredibili" - "Abbiamo giocato bene per tutto il match, collezionando otto/nove occasioni e mettendo in seria difficoltà il Grosseto, che ha cambiato più volte il modulo perché non ci stava capendo granché. lanazione.it
Genoa-Pisa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale https://www.calciomagazine.net/genoa-pisa-cronaca-diretta-3-gennaio-2026-237379.html_unique_id=6957b3b07ddaa - facebook.com facebook
VITTORIA PER LA PASTA ITALIANA Grande risultato del governo Meloni e del ministro Lollobrigida. La riduzione al 2% dei dazi USA sulla pasta italiana rappresenta l'ennesima prova di come una diplomazia instancabile e proattiva sia il vero strumento di x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.