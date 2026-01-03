Crollo della Torre dei Conti gli indagati salgono a 9 | iscritti anche i vertici delle ditte dei lavori

La Procura ha ampliato l'inchiesta sul crollo della Torre dei Conti, iscrivendo altri cinque tecnici delle aziende coinvolte. Con questa integrazione, il numero di indagati sale a nove, tra cui anche i vertici delle ditte responsabili dei lavori. L'indagine prosegue per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità nelle procedure di costruzione e manutenzione.

