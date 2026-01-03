Crollo della Torre dei Conti gli indagati salgono a 9 | iscritti altri 5 tecnici delle ditte dei lavori
La Procura ha ampliato l'inchiesta sul crollo della Torre dei Conti, iscrivendo nel registro degli indagati altri cinque tecnici delle aziende coinvolte nei lavori. Con questa aggiunta, gli indagati salgono a nove, mentre l'indagine prosegue per accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.
La Procura ha iscritto altri 5 nomi nell'inchiesta per il crollo della Torre dei Conti. Sono tecnici delle ditte dei lavori. Sale al 9 il numero degli indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti, gli indagati salgono a 9: iscritti anche i vertici delle ditte dei lavori
Leggi anche: Crollo Torre dei Conti: indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori
Crollo Torre dei Conti a Roma, altri cinque indagati per omicidio e disastro colposi; Torre dei Conti, sopralluogo del prefetto Giannini sul cantiere per la messa in sicurezza; Crollo della Torre dei Conti, gli indagati salgono a 9: iscritti anche i vertici delle ditte dei lavori; Torre dei Conti, altri 5 indagati: nel mirino i lavori di restauro.
Crollo della Torre dei Conti, gli indagati salgono a 9: iscritti anche i vertici delle ditte dei lavori - La Procura ha iscritto altri 5 nomi nell’inchiesta per il crollo della Torre dei Conti. fanpage.it
Torre dei Conti, altri 5 indagati: nel mirino i lavori di restauro - Mentre il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il comandante dei vigili del fuoco Adriano De Acutis effettuavano ieri mattina un sopralluogo nei luoghi in cui si sta provvedendo alla messa ... ilmessaggero.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, altri cinque indagati per omicidio e disastro colposi - La decisione della Procura sulla base dei riscontri delle indagini svolte dai carabinieri. msn.com
Crollo Torre dei Conti a Roma, altri cinque indagati per omicidio e disastro colposi x.com
Stamattina il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha visitato la Torre dei Conti dopo il crollo e si è congratulato con i vigili del fuoco - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.