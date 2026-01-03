Crollo della Torre dei Conti gli indagati salgono a 9 | iscritti altri 5 tecnici delle ditte dei lavori

La Procura ha ampliato l'inchiesta sul crollo della Torre dei Conti, iscrivendo nel registro degli indagati altri cinque tecnici delle aziende coinvolte nei lavori. Con questa aggiunta, gli indagati salgono a nove, mentre l'indagine prosegue per accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.

