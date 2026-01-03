Crisi tra Washington e Caracas Le reazioni della politica italiana

La crisi tra Washington e Caracas continua a suscitare attenzione a livello internazionale. In Italia, le autorità governative, attraverso la Presidenza del Consiglio e la Farnesina, monitorano con attenzione gli sviluppi. Le opposizioni, invece, esprimono reazioni diverse, in prevalenza di condanna. La situazione rimane complessa e richiede un’accurata osservazione degli eventi, nel rispetto della stabilità e della diplomazia internazionale.

Il governo, tramite la presidenza del Consiglio e la Farnesina, “segue con attenzione la situazione in Venezuela”, mentre dalle opposizioni arrivano reazioni frammentate ma di condanna. Se il Partito democratico chiede “il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia”, per Movimento 5 Stelle e Avs il governo deve prendere una posizione forte di condanna alle azioni statunitensi. La nota di Palazzo Chigi: massima attenzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Crisi tra Washington e Caracas. Le reazioni della politica italiana Leggi anche: Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa Leggi anche: Si aggravano le tensioni tra Washington e Caracas, Hegseth sotto accusa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crisi tra Washington e Caracas. Le reazioni della politica italiana - Il governo, tramite la presidenza del Consiglio e la Farnesina, “segue con attenzione la situazione in Venezuela”, mentre dalle opposizioni arrivano reazioni frammentate ma di condanna. formiche.net

Venezuela sotto attacco, raid USA su Caracas e voci sull’arresto di Maduro: quadro confuso e reazioni internazionali - Raid USA su Caracas e voci sull’arresto di Maduro: notizie contrastanti, reazioni internazionali e massima allerta per gli italiani in Venezuela. ligurianotizie.it

Venezuela, attacchi a Caracas per ordine di Trump: Maduro dichiara lo stato di emergenza. - Sale la tensione tra Washington e Caracas in una crisi senza precedenti dopo che il Venezuela ha denunciato una «gravissima aggressione militare degli Usa» a seguito delle ... msn.com

Guy Parmelin ha iniziato il suo secondo mandato come presidente della Confederazione. Il vodese si esprime sul futuro delle relazioni con Washington, sul ruolo della Svizzera in un ordine mondiale che cambia e sulla sfida di governare in tempi di crisi. buff.l x.com

VENEZUELA | Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti, che stanno ese - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.