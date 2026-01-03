Crisi tra Washington e Caracas Le reazioni della politica italiana

La crisi tra Washington e Caracas continua a suscitare attenzione a livello internazionale. In Italia, le autorità governative, attraverso la Presidenza del Consiglio e la Farnesina, monitorano con attenzione gli sviluppi. Le opposizioni, invece, esprimono reazioni diverse, in prevalenza di condanna. La situazione rimane complessa e richiede un’accurata osservazione degli eventi, nel rispetto della stabilità e della diplomazia internazionale.

Il governo, tramite la presidenza del Consiglio e la Farnesina, “segue con attenzione la situazione in Venezuela”, mentre dalle opposizioni arrivano reazioni frammentate ma di condanna. Se il Partito democratico chiede “il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia”, per Movimento 5 Stelle e Avs il governo deve prendere una posizione forte di condanna alle azioni statunitensi. La nota di Palazzo Chigi: massima attenzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assumere informazioni sui nostri connazionali”. 🔗 Leggi su Formiche.net

