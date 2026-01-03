Crisi in Venezuela | Speciale TG1 in prima serata su Rai 1

In prima serata su Rai 1, un approfondimento speciale del TG1 analizza la crisi in Venezuela, con aggiornamenti sulla situazione politica e diplomatica. La programmazione viene modificata per seguire in diretta gli sviluppi, tra cui l’attacco di Donald Trump a Caracas e la cattura del presidente Maduro. Un’occasione per comprendere le implicazioni di un evento di portata internazionale e il suo impatto sulla regione.

La Rai, per seguire in diretta l’evolversi della delicata situazione in Venezuela, a seguito dell’attacco di Donald Trump a Caracas e della cattura del presidente Maduro, modifica la propria programmazione. Dopo le varie edizioni straordinarie che hanno coinvolto i notiziari delle tre principali reti, questa sera Rai 1 trasmette in prima serata uno speciale del TG1, in onda subito dopo Affari Tuoi, intorno alle 21:40. Il secondo appuntamento del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, condotto da Laura Barth e Alessandro Serena, viene spostato in prima serata su Rai 2. Per garantire continui aggiornamenti anche nella fascia dell’ access prime time, oltre al canale all news di RaiNews 24, su Rai 2, subito dopo il consueto TG2 delle 20:30, torna in onda il TG2 Post. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

