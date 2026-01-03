Secondo le stime della Cgia, la crescita del Pil in Italia nel 2026 si conferma positiva, con la Campania che si posiziona al sesto posto tra le regioni, superando la media nazionale. In particolare, le province di Napoli e Caserta mostrano segnali di sviluppo promettenti. In questo approfondimento, analizzeremo i dati per provincia e le prospettive di crescita della regione. Tempo di lettura stimato: 3 minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti Le stime parlano di una “crescita molto positiva della Campania (in particolare a Caserta e Napoli)”. Pil 2026, le previsioni sono dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Alla Campania si assegna uno +0,72, sesta tra le regioni italiane. La percentuale è più alta della media nazionale (+0,66), ed è la prima nel Meridione. La stima, peraltro, supera la performance del 2025 (+0,56). Ma se osserviamo la variazione 20252019, la crescita campana è del 7,66%. Ovvero la quarta in Italia, dopo Sicilia, Puglia e Abruzzo. Allargando lo sguardo alle province, nel nuovo anno è Caserta (+0,76) la migliore in Campania, 22esima in Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crescita Pil 2026, nelle stime Cgia la Campania è 6° e sopra la media italiana: i dati per provincia

Leggi anche: Pil, export e occupazione: la Campania cresce più della media italiana

Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati e alza le stime di crescita del Pil

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

3 shock economici a cui gli investitori dovrebbero prestare attenzione nel 2026; Il Pil del Lazio fatica a salire, nel 2026 prevista crescita (solo) dello 0,6%. Rocca: «Serve coesione e sviluppo»; Come sarà il settore elettrico europeo nel 2026; Pil 2026, Bolzano 63esima in Italia: prevista una crescita moderata.

“L’Emilia-Romagna sarà la locomotiva d’Italia nel 2026. Ravenna quinta provincia per crescita del Pil” - Se a livello regionale nel 2025 lo sviluppo italiano è stato trainato principalmente dal Veneto (+0,66% sul 2024), per il 2026 si prevede che la ... ravennaedintorni.it