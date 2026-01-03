Cremonese Marianucci vicino | prestito secco dal Napoli
La Cremonese si avvicina all’accordo per il prestito secco di Marianucci dal Napoli, nel tentativo di rafforzare la linea difensiva. La società lombarda sta lavorando per completare l’operazione, che potrebbe contribuire a migliorare la solidità del reparto arretrato in vista delle prossime sfide di campionato.
La Cremonese accelera sul mercato e si prepara a rinforzare il reparto arretrato. Il nome in cima alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: La Cremonese insiste per Marianucci in prestito secco (Di Marzio)
Leggi anche: Possibile l’arrivo in prestito dal Napoli. Cremonese, scatto per Marianucci
Marianucci verso la Cremonese: i dettagli dell'operazione con il Napoli; Cremonese, Marianucci a un passo: prestito dal Napoli. Le news; Di Marzio: il difensore classe 2004 è vicino ad approdare alla Cremonese per sei mesi.; Possibile l’arrivo in prestito dal Napoli. Cremonese, scatto per Marianucci.
Marianucci-Cremonese, si chiude: no al Torino che chiedeva il diritto di riscatto - Si tratta di Luca Marianucci, pronto a lasciare il Napoli per vestirsi di grigiorosso. tuttonapoli.net
Cremonese, affare fatto col Napoli: arriva Marianucci in prestito secco - Il mercato grigiorosso batte il primo colpo e pesca direttamente alla corte di Antonio Conte: Marianucci ad un passo ... gonfialarete.com
Marianucci vicino all'addio, Manna segue un talento croato: idea del Napoli per il futuro - Luca Marianucci sembra essere vicinissimo alla Cremonese e dunque ad Antonio Conte servirà un sostituto per la seconda parte di stagione. areanapoli.it
CALCIOMERCATO NAPOLI??LUCCA-CASTELLANOS??LUKAKU PREOCCUPA??MARIANUCCI È CORSA A DUE??
Sfuma Marianucci per la difesa Il difensore del Napoli non arriverà: va alla Cremonese in prestito #Calciomercato - facebook.com facebook
Trattativa ai dettagli per Luca #Marianucci alla #Cremonese. Arriverà in prestito secco dal #Napoli, chiusura prevista nei prossimi giorni #calciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.