Crans-Montana testimone 14enne | Non potete immaginare il dolore che abbiamo vissuto

Il 14enne Marc-Antoine Chavanon ricorda con dolore la notte di Capodanno a Crans-Montana, quando un incendio presso il bar Le Costellation ha causato la morte di almeno 40 persone, tra cui molti giovani. La sua testimonianza evidenzia la tragica perdita e il dolore condiviso dalla comunità di fronte a questa tragedia.

“Non si può immaginare il dolore che abbiamo vissuto”. Il racconto straziante è del 14enne Marc-Antoine Chavanon che era davanti al bar Le Costellation, a Crans-Montana, la notte di Capodanno dove un incendio ha ucciso almeno 40 persone, molti giovanissimi. “Abbiamo portando fuori delle persone che stavano collassando. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarle, abbiamo aiutato quante più persone possibile, abbiamo visto gente urlare, correre “, ha raccontato il ragazzino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

