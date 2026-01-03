Crans-Montana Tajani | Nessun italiano tra i sei corpi identificati

Durante un collegamento con Tg2, Antonio Tajani ha confermato che al momento non ci sono novità riguardo ai sei italiani dispersi a Crans-Montana, in Svizzera. Non sono stati identificati ulteriori corpi tra le vittime. La situazione resta sotto monitoraggio, e le autorità continuano le operazioni di ricerca e assistenza. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Non ci sono nuove notizie sui sei italiani che risultano dispersi in Svizzera. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, nel corso di un collegamento con Tg2. «La polizia svizzera ha già identificato sei cadaveri, ma non sono di cittadini italiani. Nel caso di vittime siamo pronti a organizzare un volo di Stato con un C130». Bertolaso: «Italiani due ragazzi ustionati gravi ricoverati a Zurigo». L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso ha riferito intanto che i sette feriti nell’ incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano sono tutti «in condizioni molto critiche, in rianimazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crans-Montana, Tajani: «Nessun italiano tra i sei corpi identificati» Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i 6 corpi identificati” Leggi anche: Svizzera: Crans-Montana, identificati corpi di 4 cittadini svizzeri, tra cui 2 minorenni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana, Tajani: “Identificati 6 corpi, nessun italiano”; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni. Strage di Crans-Montana: Tajani sul posto, annunciati sviluppi identificazione corpi - Montana e ha aggiornato in merito ai corpi identificati e svelato che ci sono ancora connazionali dispersi. notizie.it

Incendio Crans Montana, Tajani: "Identificati sei corpi, non sono italiani". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Crans Montana, Tajani: 'Identificati sei corpi, non sono italiani'. tg24.sky.it

Crans Montana, procuratrice: «Per ora nessun indagato, nel bar c'era un'uscita di sicurezza» - Al momento nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.