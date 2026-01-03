Crans-Montana studentessa dispersa | cresce l’angoscia nel Comasco

Nel Comasco cresce l’angoscia per la scomparsa di una studentessa quindicenne, coinvolta nell’incidente a Crans-Montana. La giovane, residente in provincia di Como, risulta ancora dispersa dopo l’accaduto, alimentando preoccupazione tra familiari e comunità. La vicenda ha suscitato attenzione e speranza di ritrovare la ragazza sana e salva. Continueranno le ricerche e gli aggiornamenti sulla situazione.

Resta altissima l’apprensione nel Comasco per la tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove tra i giovani coinvolti figurerebbe anche una studentessa quindicenne residente in provincia di Como, che nella tarda serata di ieri risultava ancora dispersa.La ragazza faceva parte del gruppo di studenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Torna a casa un’insegnante 27enne data per dispersa a Crans-Montana: non era nel bar dell’incendio Leggi anche: Crans-Montana, chi è la 16enne dispersa Chiara Costanzo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza”; Riccardo Minghetti, romano di 16 anni disperso a Crans-Montana. Il padre di Manfredi Marcucci: «Ha ustioni sul 30-40% del corpo ma è vivo»; Tragedia di Crans Montana, apprensione ad Arona per la sorte di Chiara Costanzo; “Chiara, 16 anni, nell’inferno di Crans-Montana”. Parlano le amiche di Milano: “Simpatica, generosa, diffonde buon umore”. Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. I proprietari: "Non riusciamo nè a dormire, nè a mangiare” - Ancora non si hanno notizie certe sulla sorte di molti giovani che nella notte di San Silvestro si trovavano nel bar Le Constellation. quotidiano.net

Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” - Milano, la 16enne originaria di Arona risulta tra i dispersi nell’incendio di Capodanno a Le Constellation. ilgiorno.it

Strage di Crans, una comasca tra i dispersi - La tragedia Alla festa almeno quattro giovani residenti in provincia: non si hanno più notizie di una ragazza di 15 anni. laprovinciadicomo.it

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

