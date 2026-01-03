Crans-Montana sono 4 le vittime italiane | tragiche conferme anche per Emanuele e Achille

A Crans-Montana, quattro giovani italiani tra le vittime dell'incendio al disco bar Le Constellation, avvenuto a Capodanno. La tragedia ha causato 40 decessi e numerosi feriti. Tra le vittime, anche Emanuele e Achille, confermando la drammaticità dell’incidente e il coinvolgimento di giovani provenienti dall’Italia.

Quattro sedicenni italiani tra le vittime del disco bar Le Constellation. Sono stati ufficialmente identificati i primi quattro giovani italiani morti nella tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, il disco bar devastato da un incendio che ha causato 40 morti e 121 feriti. Le vittime sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galleppini, tutti sedicenni, e Chiara Costanzo, anche lei 16 anni, milanese, la cui morte è stata confermata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio. A confermare all'ANSA l'identificazione dei primi tre ragazzi è stato l' ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, senza rendere inizialmente noti i nomi per rispetto delle famiglie, già informate nelle ore precedenti.

