Crans-Montana quel non sapere che non dà pace | L’attesa devastante per l’esito del Dna

A Crans-Montana, in Svizzera, il 3 gennaio 2025, si manifesta un’attesa difficile da sostenere. Questa situazione, caratterizzata dalla mancanza di notizie e da un’angoscia crescente, riguarda l’esito di un risultato importante, come quello di un test del DNA. Un’attesa che mette alla prova la pazienza e l’equilibrio di chi vive questa incertezza, lasciando spazio a un senso di disagio e a un continuo desiderio di conoscere la verità.

Crans Montana (Svizzera), 3 gennaio 2025 – L’attesa. Quel filo di speranza. L’angoscia che cresce. La mancanza di notizie. Di certezze. Nella strage di Crans-Montana c’è un dramma nel dramma: quello delle famiglie di feriti e vittime che non sono stati ancora riconosciuti. A supportarli in questi giorni terribili c’è una equipe lombarda di psicologhe dell’emergenza, arrivate ieri sul luogo dell’esplosione. A tracciare un quadro della situazione è Roberta Brivio, presidente di Sipem (Società italiana di psicologia dell'emergenza) Sos Lombardia, che coordina il gruppo di psicologi che sono stati sul campo in queste ore tra Crans e Zurigo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, quel non sapere che non dà pace: “L’attesa devastante per l’esito del Dna” Leggi anche: L’inferno di Crans-Montana, Il cellulare ritrovato, l’attesa del dna: il destino spezzato di Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: “Italiani feriti non identificati, servirà il Dna. È il passo più doloroso, ma i parenti aspettano di sapere” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Quario: “Le gare e quel sole a Crans-Montana, ma dopo questa tragedia non sarà più il mio paradiso”; Crans Montana, quelle giovanissime vite bruciate nello scantinato del profitto senza regole; Tragedia di Capodanno a Crans Montana: almeno 47 morti e oltre 100 feriti con ustioni. Strage di Crans-Montana, persa la speranza per Chiara. L’incubo dei genitori: “Vogliamo sapere dove sono i nostri figli” - Quaranta morti accertati nell’incendio a Le Conctellation, angoscia per la sorte di sei giovanissimi italiani. quotidiano.net

Crans Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso» - Chiara Costanzo, sedicenne milanese, è una dei giovani ancora dispersi dopo la strage a Crans Montana. ilgazzettino.it

La disperazione della mamma di un disperso a Crans Montana: «Voglio sapere dove si trova mio figlio e stare al suo fianco» - La disperazione è di Laetitia Brodard, mamma di Arthur Brodard, 16enne di Losanna, in Svizzera, uno dei giovani di cui non ... msn.com

"La ragazza col casco: così è scoppiato l'inferno". Crans-Montana, le nuove immagini prima della tragedia (FOTO) - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.