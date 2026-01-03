A Crans-Montana, una psicologa specializzata in emergenze si dedica al supporto delle famiglie e delle persone colpite dall’evento recente. La sua presenza, richiesta dal dipartimento nazionale, mira a offrire ascolto e sostegno a chi si trova ad affrontare momenti difficili. Questo intervento si inserisce in un progetto volto a garantire assistenza e conforto in questa fase di complessità.

“Siamo qui in una missione organizzata e richiesta dal dipartimento nazionale proprio per supportare quelle che sono le famiglie, i testimoni e tutte le persone che sono a Crans-Montana e che sono state impattate dall’evento “. Sono le parole a LaPresse di Guendalina Grossi psicologa dell’emergenza della Società Italiana di Psicologia inviata nella località svizzera dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile. “Il nostro compito con le famiglie è quello di essere a loro completa disposizione per quanto riguarda i loro bisogni di supporto emotivo – ha continuato – ma supporto emotivo vuol dire anche aiutarli a comprendere e reinterpretare quello che viene detto in modo che abbia senso per loro, perché chiaramente è una situazione che va ben oltre quella che è l’ordinarietà della vita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, psicologa dell'emergenza: "Qui per supportare le famiglie"

