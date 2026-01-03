Crans-Montana Protezione civile | Grossa prova emotiva ma un onore essere qui

La Protezione civile di Crans-Montana si trova di fronte a una difficile prova emotiva, ma considera un onore essere presente in questa situazione. Finora, hanno già trasferito sette persone e oggi stanno effettuando un ulteriore trasferimento medico dall’ospedale di Losanna al Niguarda di Milano, dimostrando impegno e professionalità nell’assistenza alle persone coinvolte.

(LaPresse) "Abbiamo già trasferito 7 persone e oggi stiamo conducendo un altro trasferimento medico dall'ospedale di Losanna al Niguarda di Milano". È quanto fa sapere Giuseppe Lepri Gallerano, funzionario del Dipartimento di protezione civile, dando aggiornamenti sulle vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. "Chiunque sta dando il suo aiuto" ai parenti delle vittime "sia istituzionale ma anche come persone perché comprendiamo lo strazio di quello che stanno vivendo", ha aggiunto Gallerano, "è sicuramente una grossa prova emotiva. È un onore essere qui a aiutare queste persone".

In missione a Crans Montana: la protezione civile del Piemonte in campo dopo la tragedia di Capodanno - Squadra di volontari impegnata nel supporto logistico e organizzativo: attivato il modulo specialistico per l'assistenza tecnica in Svizzera ... lavocediasti.it

Tragedia di Crans Montana, anche la Protezione Civile del Piemonte presente con una squadra di volontari - La Regione Piemonte è presente a Crans Montana con una squadra di volontari del Coordinamento regionale provenienti da Verbania e incaricata di prestare assistenza logistica e organizzativa, come il s ... msn.com

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

