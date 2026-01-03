Crans-Montana proseguono le indagini | l' omaggio commosso alle vittime della strage

Le indagini sulla tragedia di Crans-Montana continuano, con particolare attenzione alle cause dell’incendio al bar Le Constellation. Gli investigatori sospettano che le fontane di luce sopra le bottiglie di champagne abbiano innescato le fiamme, avvicinandosi troppo al soffitto. La comunità si unisce in un omaggio alle vittime, mentre si approfondiscono le circostanze di un evento che ha colpito profondamente la regione.

Gli investigatori hanno detto venerdì che ritengono che a innescare l’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana siano state le fontane di luce sopra le bottiglie di champagne, quando si sono avvicinate troppo al soffitto. Le autorità intendono verificare se il materiale fonoassorbente sul soffitto fosse conforme alle norme e se le candele, che emettono un getto di scintille rivolte verso l’alto, potessero essere utilizzate nel bar. Quaranta persone sono rimaste uccise e altre 119 ferite nell’incendio di giovedì scorso che ha devastato l’affollato bar. I funzionari hanno detto che avrebbero verificato anche altre misure di sicurezza nei locali, compresi gli estintori e le vie di fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

