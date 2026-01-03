Crans-Montana le foto drammatiche | la ragazza col casco sulle spalle innesca l' inferno con le bottiglie scintillanti a Capodanno

Le recenti foto pubblicate dal Daily Mail mostrano il momento in cui il rogo scoppiato a Capodanno nel locale di Crans-Montana ha causato gravi conseguenze. Scattate dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez, le immagini evidenziano la scena drammatica, tra giovani e bottiglie scintillanti, e contribuiscono a comprendere la dinamica dell’incendio che ha provocato numerose vittime.

Nuove immagini, scattate dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez e pubblicate dal Daily Mail, documentano con chiarezza il momento in cui è divampato il rogo nel locale svizzero durante i festeggiamenti di Capodanno, causando decine di morti e feriti tra i giovani presenti.Il dettaglio centrale sulla ragazza col casco: è lei la figura più vicina al basso soffitto del seminterrato. A cavalcioni sulle spalle di un'altra persona (probabilmente una cameriera o un collega), indossa un casco (pratica comune nel locale per portare bottiglie in modo spettacolare) e tiene alzate entrambe le mani, ciascuna con una bottiglia di champagne munita di fontana pirotecnica accesa.

