Crans-Montana la psicologa italiana sul campo | Non ci sono parole che portino conforto

Elvira Venturella, psicologa italiana operante a Crans-Montana, si dedica al supporto delle famiglie colpite dall’incendio. Con competenza e sensibilità, affronta le difficoltà emotive di chi vive questa situazione, sottolineando l'importanza di un ascolto attento e professionale. La sua presenza sul campo rappresenta un punto di riferimento per chi cerca conforto e orientamento in un momento di grande fragilità.

Elvira Venturella è una psicologa italiana, che sta lavorando a contatto con le famiglie dei ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. “Immaginate i genitori aggrappati alla minima possibilità di sopravvivenza, anche la più improbabile. Anche i media forniscono informazioni, così come i messaggi delle chat dei ragazzi. Quindi abbiamo detto loro: non guardate più, smettete di guardare le chat dei giovani, dei loro amici. Non ci sono parole che possano portare conforto” – ha proseguito la psicologa. “Per noi, a volte ciò che aiuta di più è il silenzio e l’accettazione del tempo e del dolore degli altri”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

